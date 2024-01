“La fabbrica della Polvere”: lettura al Teatro della Corte di Castellanza per la Giornata della Memoria

Come tutti sanno, il 27 gennaio di ogni anno si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Fu proprio in quel giorno del 1945 che le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

In occasione del Giorno della Memoria, domenica 21 gennaio alle 16.30 il Teatro della Corte propone nella sala di via Ticino 10 a Castellanza una lettura scenica del testo di Fabio Rosato La fabbrica della polvere. Le lettrici sono le partecipanti al percorso di Lettura Espressiva tenuto nei mesi scorsi da Michela Cromi: Donatella Maino, Gianna Leo, Lina Vatalaro e Paola Azzimonti.

Il testo di Fabio Rosato racconta i momenti drammatici delle deportazioni, dell’internamento nei campi e delle

atrocità che vi si consumarono mettendo a fuoco, come in una sceneggiatura cinematografica, il carattere e il sentire

di alcuni personaggi, in particolare un Ufficiale nazista ed una coppia di marito e moglie deportati, dei quali segue la storia fuori e dentro il campo di Sobibor. Un’occasione per riflettere e ricordare.

Come per tutti gli spettacoli in via Ticino 10, l’ingresso è gratuito. Ma è necessario tesserarsi preventivamente all’Associazione Teatro della Corte APS e prenotare il proprio posto, contattando l’Associazione al 334.91.31.397 o alla mail michela.cromi@gmail.com. La tessera associativa annuale costa 15 euro ed è valida fino al 31 agosto 2024.