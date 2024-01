Mastini a Feltre per la Coppa. 4 turni di stop a Schina: Varese fa ricorso

Giovedì in trasferta per i Mastini Varese che questa sera (primo ingaggio alle 20,30) saranno sul ghiaccio di Feltre per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Un match delicato quello che attende la squadra di Czarnecki: qualificarsi alle Final Four è un obiettivo dichiarato dalla società che organizzerà la kermesse al PalAlbani ma i bellunesi sono senza dubbio uno scoglio tutt’altro che semplice da scavalcare.

Vale prima di tutto ricordare il regolamento: non conta la regola dei gol in trasferta ma solo il verdetto. Passa il turno chi fa più punti nel doppio confronto, quindi chi vince due partite o chi ne vince una e pareggia l’altra. Nel caso di una vittoria per parte si procederà al supplementare ed eventualmente ai rigori dopo i tre periodi regolamentari di Gara2.

Detto questo quindi, il Varese punterà a vincere entrambe le gare ma non sarà facile: i veneti, neopromossi in IHL, sono stati esclusi dal Master Round di campionato solo all’ultima giornata (a favore dell’Alleghe) e comandano il Qualification Round insieme al Fiemme. Salvo clamorose debacle si qualificheranno ai playoff e possono contare su diversi uomini di valore anche grazie alla regola che permette di schierare tre giocatori ucraini parificati agli italiani. Accanto a Dell’Agnol, Eruzione e Blaha ci sono quindi prospetti interessanti come Lysenko e soprattutto Nimenko, autore di 8 reti e addirittura 26 assist fino a ora in IHL.

Czarnecki per la prima volta avrà abbondanza di stranieri (se non ci sarà Majul, spazio allora al cavallo di ritorno Desautels) e porterà anche il giovane talento aostano Nathan Garau in prestito dai Gladiators. In casa giallonera però, l’attesa della gara con il Feltre è segnata dalla mazzata del giudice sportivo che si è abbattuta su Andrea Schina: il forte difensore giallonero è stato squalificato per ben quattro giornate dopo la penalità partita (equivalente dell’espulsione) rimediata a Pergine.

Schina aveva colpito con violenza Carmine Buono, uno dei giocatori più forti delle Linci, con il quale da tempo i rapporti erano tesi (Buono provocò avversari e tifosi dopo una rete nella partita di andata). Se il provvedimento preso in pista è apparso giustificato, quello contenuto nella nota del giudice ha lasciato perplessi sia per l’entità della pena sia perché quell’intervento non impedì a Buono di proseguire la partita. I Mastini quindi procederanno con il ricorso, depositato nella mattinata di oggi (giovedì) con l’intento di ridurre il periodo di stop per uno dei cardini della difesa giallonera.