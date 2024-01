Mastini, ultimo scoglio per le Final Four: a Varese arriva il Feltre

Il mondo del ghiaccio, a Varese, sta già lavorando alacremente in vista del prossimo fine settimana quando – tra sabato 20 e domenica 21 – la Acinque Ice Arena ospiterà di nuovo le Final Four di Coppa Italia di hockey, come avvenne esattamente un anno fa.

All’appuntamento mancano, però, ancora in nomi delle quattro squadre che si contenderanno il trofeo: le qualificate saranno note dopo gli incontri di ritorno dei quarti di finale in programma martedì sera e solo intorno alle 23 si potrà stilare il calendario della coppa.

Il regolamento infatti non prevede la regola del “gol in trasferta che vale doppio”: per passare il turno bisogna vincere entrambi gli incontri dei quarti di finale (lo stesso valeva per gli ottavi) o, almeno, ottenere un successo e un pareggio. In caso contrario – una vittoria per parte – le due squadre disputeranno un supplementare ed eventualmente i rigori per decidere il passaggio del turno.

Tutto ciò vale, naturalmente, anche per i Mastini che saranno padroni di casa delle Finals ma senza avere già la certezza di gareggiare. I gialloneri sono sulla buona strada grazie al successo ottenuto giovedì scorso a Feltre: 3-4 per la squadra di Czarnecki che dovrà confermare il risultato martedì (dalle 20,30) davanti al pubblico del PalAlbani. Un impegno non semplice: il Feltre non sarà in gita turistica al Sacro Monte e il Varese dovrà fare i conti con un organico colpito da problemi e infortuni nelle ultime settimane.

Ci sarà Andrea Schina, squalificato in campionato ma non in coppa, e con il possente difensore rientreranno a pieno regime anche il portiere Rocco Perla, il difensore Alex Bertin e l’attaccante Alessio Piroso tutti assenti sabato nel match con l’Appiano. Mancherà invece Max Cordiano mentre altre situazioni sono ancora da valutare. La partita sarà diretta da Boverio e Lega assistiti da Cusin e Micheletti.

In tre dei quattro casi le squadre che hanno giocato in trasferta la gara di andata hanno vinto (oltre al Varese anche l’Appiano ad Alleghe e il Pergine a Como). Si riparte invece dal pareggio tra Valdifiemme e Caldaro con i Lucci che giocheranno in casa il retour match.

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

Martedì 16 gennaio PROGRAMMA – 19,30: Appiano – Alleghe (andata 5-0). 20,30: Pergine – Como (10-1); Caldaro – Fiemme (2-2); VARESE – Feltre (4-3).

