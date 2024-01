Porte forzate e infissi rotti al teatro Auditorium di Jerago, “colpita l’intera comunità”

Porte forzate, infissi rotti, l’effrazione alla ricerca di danaro, e di oggetti da vendere. Nella notte fra l’1 e il 2 gennaio il Teatro Auditorium di Jerago è stato luogo di un tentativo di furto che ha arrecato un grave danno al patrimonio culturale della zona.

«Le porte forzate, i vetri rotti e le serrature danneggiate, incluso il locale utilizzato dalla Caritas, testimoniano l’intrusione di individui senza scrupoli all’interno della struttura alla ricerca di denaro», spiegano dal teatro, di proprietà della parrocchia, e attorno al quale gravitano diversivolontari che gestiscono gli spazi.

«Quest’azione criminale ha provocato un notevole danno economico al teatro. Oltre ai danni materiali, questa violazione ha colpito duramente la comunità locale, privandola momentaneamente del suo spazio culturale e artistico. Il Teatro Auditorium di Jerago è da sempre un punto di riferimento per gli eventi artistici e culturali nella provincia di Varese, offrendo spettacoli che arricchiscono la vita della comunità locale».

Le autorità locali e la direzione del teatro si sono immediatamente attivate per valutare i danni ed eventuali mancanze e adottare misure di sicurezza aggiuntive al fine di prevenire episodi simili in futuro. «Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo indagini per individuare i responsabili di questo vile atto vandalico», concludono dal teatro.