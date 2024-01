Servizio civile, quattro posti disponibili con l’associazione “Bambini senza sbarre”

L’associazione Bambini senza sbarre Ets mette a disposizione quattro posti per i giovani interessati a svolgere il servizio civile universale nel settore “Minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale”.

L’opportunità è rivolta a ragazzi dai 18 e i 29 anni (non compiuti). Chi fosse interessato deve presentare la propria candidatura entro le ore 14 del 15 febbraio 2024.

La domanda deve essere presentata utilizzando lo Spid e collegandosi alla piattaforma Dol, allegando il proprio curriculum. I percorsi di servizio civile inizieranno nel mese di maggio 2024.

L’Associazione Mosaico, incaricata della selezione dei candidati, organizza incontri online di orientamento facoltativi, a cui si può partecipare compilando questo modulo.

Bando e informazioni per candidarsi sono disponibili cliccando qui.

l Servizio Civile offre la possibilità di vivere un’esperienza in enti pubblici e del privato sociale, con un impegno settimanale di 25 ore per 12 mesi con 102 ore di formazione. Un’indennità mensile di 507,30 €, 20 giorni di permesso e 15 giorni di malattia retribuiti e assicurazione.

Requisiti per partecipare al bando per la selezione in Servizio Civile:

– età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del bando) e 28 anni (cioè non deve aver compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda);

– cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

– assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi;

– non aver già svolto un periodo di Servizio Civile.