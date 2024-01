Spilli soddisfatto per la vittoria, Scalise mastica amaro per il punto perso.

VARESINA – CASTELLANZESE 2-0 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

MARCO SPILLI (Allenatore Varesina): Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, loro avevano perso solo 1-0 col Piacenza. Siamo stati gli unici a fargli più di un gol all’andata. Nella gestione dei ragazzi ho fatto un pensiero per la partita di mercoledì. Gli avevo detto di avere un po’ di pazienza, ne abbiamo avuto fin troppa dato che abbiamo segnato alla fine. La prestazione è stata importante, abbiamo avuto qualche occasione per sbloccarla prima, ma siamo stati un po’ leziosi, cercando sempre dei passaggi di troppo. Poi siamo stati fortunati sulla punizione di Chessa. L’unica preoccupazione riguarda le condizioni di Guidetti che è uscito per una botta al piede e ha pochi giorni per recuperare.

SPILLI 2: Questa partita è servita per di mostrare quanto stiamo crescendo. Anche a livello difensivo stiamo migliorando, con i nuovi acquisti abbiamo preso solo 2 gol in 3 partite, prima avevamo una media di due gol a partita subiti e davanti andavamo a mille. I ragazzi sono coscienti di quello che devono fare per rimanere nelle prime posizioni. Ai ragazzi dico sempre che chi subentra ha il 60% di possibilità di fare gol, mentre chi gioca dall’inizio il 35. È chiaro che ci deve essere la volontà di incidere. Polenghi, Manicone e Sali sono entrati bene. In tutto questo c’è anche un po’ di superstizione, ad esempio appena mi sono girato e ho visto Sali in panchina, ho pensato di metterlo dentro dato che aveva segnato anche all’andata.

MANUEL SCALISE (Allenatore Castellanzese): Le cose positive sono tante. Abbiamo lottato e sofferto. Su questo dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. Dovevamo mantenere il livello agonistico alto anche oltre la fine della partita, avevamo sicuramente fatto il più, perché giocare qui è difficile. Dovevamo renderci conto che i punti qui valevano doppio, perché se una squadra concede soltanto due punti a tutte le avversarie che ha incontrato in casa e tu al 90’ sei sullo 0-0 e dovevi resistere 5, 6 minuti per portare a casa un punto e non era da tutti. Abbiamo avuto umiltà, concentrazione e la voglia di soffrire contro una squadra importante col giusto binomio tra giovani ed esperti. Bisogna capire che serve avere sempre il veleno e battagliare per fare qualcosa di importante. Noi dobbiamo mantere il giusto livello di cattiveria. Abbiamo avuto le nostre palle gol ed è un grande dispiacere andare a casa sconfitti. Dobbiamo rimanere sereni perché come abbiamo giocato oggi possiamo giocarcela con tutti.

SCALISE 2: La squadra ha sempre dato tutto con un ottimo atteggiamento, non solo oggi, ma anche nelle scorse partite, vedi la partita di Piacenza. Oggi abbiamo rischiato di andare in vantaggio, dobbiamo essere sereni, ma anche arrabbiati. L’arbitraggio mi è sembrato giusto fino all’espulsione. Io non ho capito la scelta dell’arbitro, che mi ha detto che era un’occasione per la Varesina di andare in porta, a me è sembrata una spallata, ma ero distante, quindi me la voglio rivedere. Non riesco a capire il metro di giudizio, perché in una ripartenza si ammonisce, mentre altre analoghe, no. Ci manca un filotto di vittorie, per uscire da questa situazione. I due punti nelle prime cinque partite di campionato ci avevano messo nelle condizioni di dover rincorrere sin da subito. Rispetto al girone di andata abbiamo comunque 2 punti in più, a maggior ragione oggi dobbiamo essere rammaricati per questo punto perso”.