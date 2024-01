Svelate le nuove maglie della Polti Kometa 

Via Eolo – almeno nel nome della squadra -, che aveva accompagnato la squadra dalle prime pedalate, dentro Polti. Il cambio di sponsor della squadra ciclistica dei fratelli Contador e di Ivan Basso porta anche al cambio di “livrea”. La Polti Kometa Cycling Team ha presentato con l’inizio del 2024 la nuova maglia che accompagnerà i suoi corridori professionisti, under 23 e juniores.

La maglia presenta uno sfondo bianco, con i banner degli sponsor principali – Polti e Kometa – a dare colore con le tonalità rosse e verdi. Il brand di Eolo rimarrà sulla manica con le bande azzurre classiche dell’azienda del Varesotto, mentre i pantaloncini saranno rossi.

“Per strizzare l’occhio al leggendario Team Polti – si legge sul comunicato del team -, è stato utilizzato lo stesso motivo animalier con cui eravamo abituati a vedere la squadra italiana, in giallo e verde, ma in modo molto più sottile. Questo motivo viene utilizzato sulla base della maglia, in una tonalità di verde molto chiara, come leggero richiamo al passato. Per quanto riguarda i pantaloncini, il colore rosso sarà il protagonista. Il tocco audace che farà passare alla storia questo design”.

Le nuove maglie sono state mostrate in esclusiva sui canali social della squadra, fotografate dal varesino Maurizio Borserini.