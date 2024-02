Cristiano Perale confermato presidente del CdA di Its Red Accademy

Il Consiglio di Amministrazione di ITS Red Academy ha confermato alla presidenza l’ingegner Cristiano Perale. Il presidente Perale rimarrà in carica per i prossimi 3 anni, così come il nuovo Consiglio di Amministrazione che è formato da 15 componenti, in rappresentanza di Istituzioni pubbliche, Enti di formazione, Istituti superiori e Associazioni di categoria venete. Fa parte del CDA di ITS Red Enrico Millefanti, rappresentante di Enaip Lombardia. Il nuovo direttore di ITS Red è l’ingegnere Maurizio Casarin.

ITS Red è presente a Varese con i corsi di alta formazione post diploma Building Specialist 4.0, Construction Manager, Energy Manager 4.0, Design Manager e Green Manager.

«Ringrazio il CdA – ha detto il presidente Cristiano Perale – per avermi confermato la fiducia alla guida del team di ITS Red Academy. Abbiamo di fronte un triennio di lavoro molto intenso e molto stimolante. Porremo grande attenzione alla costruzione del nuovo hub formativo, con aule e laboratori ad alto contenuto tecnologico, che stiamo realizzando, in via Orlandini, a Padova. Si tratta di un progetto ad alta innovazione, per il quale utilizzeremo fondi del PNRR e risorse finanziarie della Fondazione per totali circa 8 milioni di euro, che diventerà la prima sede fisica per gli ITS Veneti. La nuova sede, che sarà conclusa entro settembre 2025, darà grande impulso all’evoluzione della didattica dei nostri corsi, allo sviluppo di nuovi percorsi formativi per il settore industriale delle costruzioni e all’incremento del numero degli studenti, attività nella quale siamo costantemente impegnati».

Tra gli altri, fanno parte del Consiglio di Amministrazione di ITS Red Academy l’Università di Padova rappresentata da Andrea Pezzuolo, i Collegi Geometri di Verona e Padova ed Enaip Veneto rappresentato da Giorgio Sbrissa.