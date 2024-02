Sole e clima mite sul Varesotto per il fine settimana di Carnevale

Un lungo fine settimane quello del 17 e 18 febbraio di sfilate e coriandoli per le strade del Varesotto per il Carvevale favorito da cielo sereno e temperature in rialzo.

Il Centro Geofisico Prelapino comunica che sabato sarà una giornata per lo più soleggiata. Qualche nuvola il mattino ma in giornata soleggiato a partire da Piemonte e Lombardia occidentale con velature di nubi alte. Rialzo delle temperature massime.

Domenica giornata in parte soleggiata ma asciutta. In pianura probabile presenza di nebbie notturne in dissoluzione al mattino. Passaggi nuvolosi verso sera. Clima mite per la stagione.