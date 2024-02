Varese in casa della Fezzanese per concludere la settimana ligure

Seconda trasferta in Liguria in meno di una settimana per il Città di Varese. Dopo il successo di Albenga di domenica scorsa (leggi qui), i biancorossi scenderanno in campo sabato 24 febbraio (ore 15.00) a Sarzana, campo casalingo della Fezzanese. L’obiettivo di Vitofrancesco e compagni sarà quello di dare seguito alla striscia positiva, riuscendo a conquistare altri punti in trasferta.

In settimana però si è fermato Filippo Di Maira: l’attaccante siciliano ha subito un altro guaio muscolare che lo terrà ancora fuori dal campo per qualche settimana. Di Maira arrivava dai gol contro Rg Ticino e Albenga ed era in grande crescita, ma ora un altro problema fisico lo ricolloca nella lista infortunati, dove ci sono già Lorenzo Mandelli e Cristian Baldaro.

A presentare la gara è mister Corrado Cotta: «Il Varese sta bene, al di là di qualche acciacco e qualche infortunio. Purtroppo per noi si è fermato ancora Di Maira, che si è stirato l’adduttore. Mi spiace perché stava passando un bel momento e l’ho visto abbattuto per questo ulteriore stop. Lo aspetteremo. Speriamo invece che per noi sia l’ennesima partita positiva, dando seguito a quanto di buono abbiamo fatto ad Albenga. La Fezzanese è una squadra di categoria, arcigna e attenta. L’ultima sconfitta (4-0 ad Asti) mi ha un po’ sorpreso, ma proprio per questo mi aspetto che abbia voglia di riscattarsi».

La Fezzanese, salda a metà classifica a quota 33 punti, arriva da una pesante sconfitta ad Asti per 4-0. Un ko inconsueto per una squadra che si è sempre confermata solida in stagione e che all’andata riuscì nell’impresa di espugnare il “Franco Ossola”.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione e a seguire commento, voci in sala stampa, foto e pagelle.