Il Varese vince anche lontano da casa: 3-1 ad Albenga

Il Varese si sblocca anche lontano dal “Franco Ossola” e il 3-1 rifilato all’Albenga corrisponde al primo risultato positivo in trasferta del 2024 per i biancorossi. Buona gara per la squadra di mister Corrado Cotta, capace di colpire nel primo tempo al momento giusto, passando in vantaggio con Cottarelli su azione d’angolo e raddoppiando grazie a Banfi – tiro-cross deviato da Nesci – poco dopo la mezzora. A cavallo dei due tempi però un calo di concentrazione permette agli ingauni di accorciare con Di Stefano alla fine della prima frazione, mentre ad inizio ripresa serve un grande intervento di Ferrari su Venneri per non subire il pari. Poco dopo però è Di Maira a chiudere nella maniera migliore un contropiede riportando a due lunghezze di vantaggio e firmando il 3-1 che sarà anche il risultato finale, nonostante le iniziative degli ingauni in cerca di un gol che potesse riaprire ancora la contesa. E invece la difesa biancorossa riesce a non concedere più occasioni interessanti e a portarsi a casa tre punti importanti per restare nelle zone alte della classifica. E ora ci sarà poco tempo per rifiatare: sabato prossimo (24 febbraio) trasferta insidiosa a Sarzana contro la Fezzanese, un’altra occasione per dimostrare di poter valere le prime posizioni della classifica.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la settimana di pausa del campionato per il Torneo di Viareggio, il Varese si rituffa nel campionato affrontando la trasferta di Albenga, il primo di due viaggi in Liguria in sei giorni avendo in calendario sabato prossimo la sfida alla Fezzanese. Allo stadio “Annibale Riva” i biancorossi si schierano con un 4-3-1-2 che vede Stampi alle spalle della coppia d’attacco pesante formata da Banfi e Di Maira. L’Albenga, guidato dall’ex Saronno Antonio Aiello, si presenta con un 3-5-2 che vede capitan Venneri a comandare i suoi dalla difesa, Pellicanò spostato a destra e in attacco La Vecchia con il brasiliano Moraes, arrivato da poche settimane.

PRIMO TEMPO

Forse il vento che disturba le traiettorie e , ma nei primi minuti di gara succede davvero poco. Le squadre di affrontano senza affondare colpi. Passata la metà tempo il Varese alza la pressione e provoca problemi alla difesa dell’Albenga che inizia a commettere qualche errore, anche in impostazione. Al 26′ i biancorossi fanno le prove per il gol: Banfi sbuca alle spalle della difesa, lavora bene il pallone e serve Stampi che apre l’interno destro ma non dà forza permettendo a Salvato la parata. La gara si sblocca al 28′, su azione d’angolo quando Vitofrancesco trova Cottarelli che di testa mette in rete l’1-0 biancorosso e il suo quinto centro stagionale. L’Albenga non reagisce e al 34′ arriva il raddoppio: Banfi gestisce ancora un ottimo pallone in area e da destra lascia partire un tiro-cross che Nesci insacca nella propria porta per il 2-0. Il Varese sembra in gestione ma fa l’errore di abbassare la concentrazione e al 42′, dopo un pallone mal gestito da Zazzi, l’Albenga accorcia con un bel destro da fuori area di Di Stefano che si insacca all’angolino per l’1-2. All’intervallo si va così con il Varese avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

Sull’onda degli ultimi minuti del primo tempo e sospinto dal vento alle spalle, l’Albenga parte forte e al 3′ è Venneri ad andare vicino al gol con un deviazione a pochi passi dalla porta, ma Ferrari è attento e compie una parata super per evitare il pari. I biancorossi sembrano in difficoltà ma in contropiede arriva il tris: Di Maira serve Stampi che si fa parare il tiro, la respinta è però di Di Maira che salta il difensore e deposita in rete il 3-1. I biancorossi, ritrovato il doppio vantaggio, controllano la gara e in contropiede provano a pungere. Dopo un tiro poco preciso di Vitofrancesco da buona posizione, l’Albenga si rivede al 18′ con Nesci che chiama alla parata Ferrari con un destro da posizione defilata. Il Varese però non si abbassa, concede il giusto e rischia poco. L’Albenga colpisce una traversa con di Stefano al 38′ e all’ultimo secondo Diagne manda alto di testa, così al triplice fischio dell’arbitro il Varese può festeggiare la prima vittoria dell’anno in trasferta, restando agganciata alle posizioni di alta classifica