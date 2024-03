A Cittiglio un corso per diventare baby sitter

Il progetto Con i bambini sul lago, finanziato da Impresa sociale con i bambini e di cui Fondazione Asilo Mariuccia Onlus è capofila, continua nella promozione di numerose iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni, alle loro famiglie e a chi si prende cura di loro.

Tra le proposte, torna l’opportunità di formazione per qualificarsi come baby sitter. Il prossimo corso si terrà a Cittiglio presso la Sala Consiliare del Comune, in via Provinciale n. 46, il lunedì pomeriggio dalle 14.45 alle 18.00 a partire dall’8 aprile fino al 13 maggio.

I cinque incontri, di taglio pratico, si concentreranno su temi della cura, la sicurezza e la gestione degli aspetti educativi e relazionali nelle diverse fasce di età. All’interno della proposta formativa è compreso il corso di manovre salvavita pediatriche tenuto da istruttori certificati di Croce Rossa Italiana.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e l’attestato di “Operatore laico di manovre salvavita pediatriche”. Le iscrizioni sono riservate ai maggiorenni e a chi compie i 18 anni entro il 31/05/2024.

Per informazioni e iscrizioni: formazione.conibambini@gmail.com / 3710170132