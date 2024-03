A Porto Ceresio una nuova stagione di mostre nella palazzina che ricorda Salvatore Ferrara

Sabato 23 marzo apre al pubblico alle ore 16.30, nella rinnovata sala esposizioni del Palazzo della Cultura “Salvatore Ferrara”, la nuova stagione mostre ceresine, arrivata alla 19esima edizione, inaugurata con il vernissage dei tre vincitori di Lago d’arte della scorsa stagione.

Nel corso di questo anno verranno ospitate 19 mostre, compresa la storica mostra dei presepi organizzata in collaborazione con la Parrocchia Sant’Ambrogio e abbinata alla passeggiata dei presepi in giro per le vie del paese.

L’inaugurazione della stagione mostre è doverosamente dedicata ai vincitori della scorsa edizione di Lago d’arte: i vincitori delle tre categorie, Irene das Neves per la fotografia, Mario Dabbene per la sezione pittura e Giuseppe Musso per la scultura, potranno esibire le loro opere in una mostra collettiva dal 23 marzo al 1° aprile.

A seguire molti nomi storici per le mostre di Porto Ceresio come gli Artisti in Movimento e gli Artisti Indipendenti di Varese, Matteo Chiarelli, ma anche maestri che per la prima volta esporranno le proprie creazioni nella rinnovata sala esposizioni, come Alex Boldini in agosto.

Anche in occasione del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza verrà proposta una mostra che celebra il passato e che fornisce una visione futura del ruolo del Corpo.

Le mostre che verranno proposte in questi mesi uniranno diversi soggetti, figure, paesaggi fortemente espressivi e visioni astratte, in una narrazione composta da molte opere, tra cui anche una mostra PopArt nel weekend del 2 giugno.

Oltre alle mostre, la sala esposizioni ospiterà anche aperitivi letterari, alcuni proposti solo dalla biblioteca comunale, altri in collaborazione con l’Istituto comprensivo Fermi. Il 20 aprile verrà presentato il libro “La vita segreta delle api” con l’autore Marco Valsesia e a seguire dei workshop a cura della scuola e una merenda per tutti i partecipanti offerta dalla biblioteca comunale. Altri appuntamenti anche per sostenere la ricerca e alcune associazioni benefiche per la prevenzione dei tumori al seno come il 15 giugno. dove verrà presentato con un aperitivo letterario il libro di Donata Potito, “Lo stormo dell’aquila“.

«Gli eventi organizzati presso la rinnovata sala esposizioni dedicata alla memoria al nostro cittadino Salvatore Ferrara, sono tutti liberi e gratuiti – spiega Federica Gentile, presidente della biblioteca e responsabile degli eventi a Porto Ceresio – Eventi fortemente voluti dall’amministrazione comunale per mantenere la storicità delle mostre, la presentazioni di libri di autori locali e non solo della zona ma anche per promuovere la cultura in un ambiente dove la creatività è la benvenuta come tutte le persone che avranno piacere a partecipare alle manifestazioni proposte».

Qui la brochure con il programma completo