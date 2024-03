Aperto il bando per sei borse di studio da 500 euro per gli studenti di Arcisate

L’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Arcisate ha aperto il bando per l’assegnazione di sei borse di studio del valore di 500 euro ciascuna per studenti meritevoli delle superiori, con l’obiettivo di “dare il dovuto riconoscimento a coloro che dimostrano impegno e serietà nello studio”.

I contributi allo studio per il 2024 saranno assegnati a studenti che frequentano le classi II – III – IV – V delle scuole secondarie di II grado e a studenti che hanno conseguito la maturità e che continuano gli studi.

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti devono aver conseguito nell’anno scolastico 2022/2023 la promozione con buona votazione.

Non è consentito ottenere la borsa di studio per tre anni consecutivi. I concorrenti devono risiedere nel Comune di Arcisate da almeno un anno.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 15 aprile.

Qui il link a tutte le informazioni pubblicate sul sito dell’azienda speciale Parmiani del Comune di Arcisate