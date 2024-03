Azione a Tradate parla di salute mentale

Sabato 23 marzo, nella cornice di Villa Truffini a Tradate, si è parlato di salute mentale insieme al consigliere regionale di Azione Massimo Vizzardi e lo psicologo e psicoterapeuta Alessio Soffitto.

«La legge regionale n. 1 del gennaio 2024 intercetta un disagio psicologico evidente, offre un servizio aperto a tutti, ma con particolare attenzione ad adolescenti e giovani, così colpiti e così fragili – ha dichiarato il consigliere Vizzardi – Un passo avanti perché in questo modo la Regione riconosce che la salute mentale è una priorità e che bisogna intervenire per portare risposte ai cittadini».

Ad oggi la cura della salute mentale impatta sulla nostra spesa sanitaria per il 13%. Attraverso alcuni dati e grazie all’aiuto dei giovani Rebecca Di Berardino e Matteo Millefanti, che hanno moderato l’incontro e coinvolto attivamente la platea, il congegno ha indagato questo tema importante, che riguarda – stando a stime del SSN – almeno il 30% della popolazione italiana.

«Uno degli obiettivi di questa figura è fare da tramite con i servizi di secondo livello, intervenire in modo preventivo ed evitare che il disagio si aggravi – ha aggiunto il dottor Soffitto -. Lo psicologo delle cure primarie si inserisce come elemento chiave del disegno delle nuove case di comunità: in contatto con tutti i servizi del territorio, con i medici di medicina generale, con gli specialisti di secondo livello. Avrà il compito di occuparsi della comprensione del bisogno di salute mentale e dell’indirizzamento verso eventuali figure specializzate. Per questo occorreranno una formazione e competenze specifiche. Inoltre, sarà necessario continuare a investire sulla sensibilizzazione della popolazione per sconfiggere del tutto lo stigma ancora presente nei confronti del disagio mentale».

All’incontro hanno inoltre partecipato per un breve saluto il Sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla e Cesare Losavio, referente tradatese e presidente dell’assemblea provinciale di Azione.

«Non solo psicologo di base, ma anche liste d’attesa, condizioni economiche attrattive per gli psicologi ospedalieri e per gli infermieri, promozione della figura psicologo scolastico. Sotto questo punto di vista, Azione crede nella necessità di una visione di sistema, che coinvolga tutti i livelli legislativi perché solo con un approccio coordinato si potrà avere un reale impatto», conclude Franco Binaghi.