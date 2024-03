Candiani: “Soddisfatto per gli arresti dell’operazione antidroga”

Sono parole soddisfatte quelle del deputato tradatese Stefano Candiani, che commenta l’operazione antidrogra portata avanti dai carabinieri in questi giorni e che ha portato a una serie di arresti tra Sesto Calende e Mercallo.

«Esprimo compiacimento – le parole di Candiani – per gli arresti effettuati questa mattina dai Carabinieri nell’ambito di un’operazione antidroga che rientra nel programma di contrasto della criminalità organizzata in provincia di Varese. Qualche settimana fa ho avuto modo di confrontarmi con il Sottosegretario dell’interno Molteni e con il Comandante generale dell’Arma, Teo Luzi, a cui rivolgo il più ampio ringraziamento per avere mantenuto nel tempo l’impegno di garantire il necessario supporto in mezzi e Carabinieri, indispensabili per non allentare il contrasto alla criminalità legata allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Con i Baschi Rossi, in aggiunta alle professionalità già presenti sul territorio provinciale, si sono raggiunti traguardi di contrasto al crimine di tutta soddisfazione».