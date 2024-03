Comunità energetiche rinnovabili, opportunità e sviluppo per il territorio. Se ne parla a Solbiate Olona

Le Comunità energetiche rinnovabili stanno riscontrando una sempre maggiore curiosità da parte dei cittadini e delle imprese e per questo si moltiplicano le iniziative organizzate per approfondire il tema. Venerdì 22 marzo l’hotel Double Tree by Hilton di Solbiate Olona ospiterà uno di questi momenti di approfondimento dalle 17.00.

L’incontro è organizzato da Fogliani S.p.A., azienda del territorio che tra le prime si propone – assieme ai consulenti energetici di Almer Italia – di partecipare attivamente alla realizzazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili, tra i punti cardine delle politiche di transizione energetica messe in campo dagli ultimi governi.

L’agenda si aprirà con una panoramica generale sulle novità in materia di CER. Il pubblico coinvolto sarà variegato e includerà assessori, privati cittadini, piccoli e medi imprenditori del territorio, soggetti interessati all’indipendenza energetica e alla decarbonizzazione da fonti rinnovabili.

Verranno presentati, durante l’incontro, alcune case history di CER in fase di realizzazione sul territorio (una è quella messa in campo da Malpensafiere insieme al Comune di Busto Arsizio) e vi sarà anche l’intervento di un consulente legale – Tomaso Magagna – il quale fornirà una panoramica degli aspetti giuridici inerenti alle Comunità Energetiche.

Qui la locandina con il programma e i relatori