Continua l’impegno della Scuola Europea di Varese a sostegno dell‘Associazione il Pezzettino

Venerdì 22 marzo la direttrice della Scuola Europea, Ariane Farinelle, è stata lieta di accogliere la responsabile della comunità “Il Pezzettino” Daniela Cosco e gli studenti della Scuola Secondaria per la consegna del ricavato del mercatino di Natale 2023, organizzato grazie alla collaborazione di studenti e professori che hanno creato e venduto oggetti natalizi per la raccolta di fondi.

È stato un momento di confronto nel quale Daniela Cosco, psicologa impegnata nell’attività dell’Associazione Amici del Pezzettino ha raccontato di come questo contributo potrà offrire ai bambini un pò di “normalità” attraverso momenti di serenità e di bellezza, come attività sportive per tutti i bambini o piccole vacanze, ma anche cure mediche necessarie. Ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare la società a temi difficili che riguardano i bambini.

Le parole chiave pronunciate, attorno alle quali si svolgono le attività dell’Associazione, sono state: “Cura, Casa, Bello”. L’Associazione il Pezzettino, https://www.ilpezzettino.com, opera sul territorio dal 2015 offrendo una casa amorevole, cure e sostegno a bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, i cui genitori non sono presenti o non possono occuparsi di loro.

L’impegno della Scuola nella solidarietà e nell’inclusione, valori condivisi con i principi dell’Unione Europea, continua con l’auspicio di costante sostegno e collaborazione attraverso progetti di volontariato per i nostri studenti. Erano presenti anche la Vicedirettrice Elizabeth McDonald (Scuola Secondaria) el’ Insegnante Ines Bondieck e la Consigliera di educazione Graziella Digangi.