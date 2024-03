Dolce sconfitta per la Solbiatese: perde 1-0 ma va in semifinale di Coppa Italia

Una dolce sconfitta per la Solbiatese. Nel ritorno dei quarti di finale della fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza i nerazzurri cadono 1-0 in casa del Brian Lignano ma, forti della vittoria 2-0 all’andata, si qualificano comunque per le semifinali.

E a fare la differenza sono le due reti segnate dalla squadra di mister Rota al “Chinetti”. In Friuli, infatti, i padroni di casa sfruttano al meglio il rientro di bomber Ciriello, che riesce a trovare la via del gol al 9′ della ripresa. Ma la difesa nerazzurra non concede altro ai friulani, non riesce ad andare a segno ma resiste agli ultimi attacchi riuscendo così a raggiungere il livello successivo.