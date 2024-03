Esce dal bar a Bardello e trova un portafoglio con 1200 euro

Un giovane uscendo da un bar di Bardello ha trovato per terra un portafoglio con all’interno documenti e circa 1200 euro in contanti, per la precisione 1165 euro. Non pensandoci due volte, il giovane ha preso il portafoglio ed è andato alla stazione dei carabinieri di Gavirate dove ha consegnato il tutto e sottoscritto un verbale di ritrovamento che è avvenuto alle 19 e 30 di sabato 16 marzo.

Al giovane, che ha voluto mantenere il rigoroso anonimato, per l’esempio dato che testimonia valori solidi di onestà e trasparenza, vanno i complimenti della redazione di Varesenews. Scrive il giovane: «Il mio caro papà, che purtroppo mi ha lasciato il 27 gennaio appena passato, mi ha sempre insegnato il rispetto, l’onestà e i valori della vita. Sono sicuro che sarà orgoglioso di me».