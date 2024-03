Giorgia Meloni assicura: per l’edilizia sanitaria ci sono 2 miliardi di euro ancora da programmare

«Ci sono ancora due miliardi di euro da programmare sul fondo per l’edilizia sanitaria». La Presidente Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera rispondendo sulla questione della rimodulazione dei fondi del piano complementare per la sicurezza e la sostenibilità degli ospedali, 1,2 miliardi di euro da spostare sul fondo per l’edilizia sanitaria.

Il Governo risponde alle preoccupazioni dei Governatori regionali che ancora ieri hanno polemizzato con la scelta illustrata dal Ministro Fitto e dal collega del dicastero della Sanità Schillaci.

La premier ha spiegato che è in corso una verifica sulle risorse ex art 20 (fondi dell’edilizia sanitaria) che, al momento, ammonterebbero a oltre 2 miliardi ancora da programmare. Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di portare avanti progetti e opere nei termini indicati dal PNRR e ha ricordato le difficoltà che ci sono soprattutto per un programma ereditato non “esattamente perfetto”. Per questo motivo ha chiesto la collaborazione di tutti al fine di raggiungere un risultato importante per l’Italia”