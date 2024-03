Giorgio Volpi si ricandida sindaco a Olgiate Olona con RilanciAmo Olgiate

La lista civica RilanciAMOlgiate annuncia, ufficialmente, il suo candidato sindaco per le prossime elezioni. Come già era emerso nelle scorse settimane si tratta di Giorgio Volpi, ex-sindaco di Olgiate Olona per due mandati dal 2004 al 2014. La lista civica sarà sostenuta dal centrodestra.

Così si è espresso il candidato: «La presenza di Marco e Martina accanto a me non è casuale; è proprio grazie a loro, e a tutte le persone che hanno deciso di far parte di questa squadra, che ho deciso di affrontare nuovamente questa sfida. Sono loro, infatti, che qualche tempo fa mi hanno avvicinato spiegando che avrebbero voluto far qualcosa per rilanciare Olgiate, creando una realtà che potesse partecipare a queste amministrative con un programma serio, e concretamente realizzabile, che avesse al centro i bisogni del paese di chi vi abita e di chi vi lavora. Dopo 10 anni la scelta di ricandidarmi a Sindaco non è stata fatta a cuor leggero, proprio perché conosco bene quanto impegno e quanto tempo è necessario dedicare per stare in mezzo alla gente e affrontare i tanti problemi che ci sono da risolvere. Riconosco il peso di questa responsabilità, da condividere con una squadra che mi ha chiesto di ripresentarmi e ha riposto in me la sua fiducia».

Volpi si è fatto, dunque, contagiare dall’entusiasmo e dalla passione di questi due ragazzi e delle altre persone che si presentano per la prima volta o che hanno già avuto esperienze amministrative: «Mi hanno spinto a scendere in campo, per essere loro d’aiuto e tramandare quanto abbiamo imparato negli scorsi mandati, in maniera da poter camminare da soli in futuro».

L’obiettivo che si pone l’ex-sindaco, insieme ai suoi compagni d’avventura è «dimostrare che non siamo tutti uguali, perché se permettiamo alla gente di pensarlo non riusciremo mai a rompere gli schemi e ad apportare un cambiamento positivo. Per questo vogliamo essere un esempio di responsabilità consapevoli del valore aggiunto della presenza di persone con una storia personale e un’affidabilità comprovata per guidare positivamente la nostra comunità. In questo mandato intendo assumermi anche la responsabilità non solo di amministrare (e di farlo bene) ma di traghettare chi si affaccia per la prima volta nella vita amministrativa e in particolare i giovani verso un coinvolgimento attivo nella gestione della cosa pubblica, fatta di partecipazione e impegno, anche perché le loro esigenze possano essere ascoltate e valorizzate».

Le parole di Martina Farioli e Marco Clerici: «La presenza di persone competenti e che conoscano il territorio, con un’autentica dedizione alla comunità, fa la differenza quando si tratta di comporre una squadra capace di guidare il paese verso il suo futuro più prospero. L’arch. Giorgio Volpi ha ricercato tali competenze e capacità fra noi giovani, che finalmente riceviamo l’opportunità di smettere di essere visti come il “futuro”, divenendo a tutti gli effetti il “presente”. Per la lungimiranza di questa visione e per la bellezza di un obiettivo sfidante com’è quello di metterci in campo per il bene comune, ringraziamo il candidato Sindaco e ci mettiamo al suo fianco in questa avventura, con lo scopo di rappresentare al meglio gli interessi di tutti i cittadini olgiatesi».

Così, invece, si presenta la lista civica in maggioranza composta da donne, ancorata al centrodestra ma con una forte componente civica votata al rinnovamento: «Siamo donne e uomini che vivono il paese, cittadini e rappresentanti del centrodestra che insieme intendono scendere in campo perché Olgiate non merita di essere nelle condizioni di trascuratezza in cui è tenuta. Trascuratezza che ha causato disagi significativi sia ai cittadini, sia al settore commerciale che in questi anni non ha trovato interlocutori in grado di tutelarlo. È per questo che abbiamo voluto creare questo gruppo, fatto di persone che vivono appieno e in prima persona il paese e che per Olgiate con orgoglio vogliono impegnarsi; molti di noi donano il proprio tempo nelle associazioni e nelle realtà cittadine, parlando ogni giorno con chi abita in paese, e questo ci rende consapevoli di quali siano i progetti che possono fare veramente la differenza, in positivo, nella vita degli olgiatesi».