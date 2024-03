I Mastini affondano la nave dei pirati e volano in finale

I Mastini portano a termine l’opera e superano per 3-2 i Pirati di Appiano. La squadra di coach Czarnecki inizia malissimo andando sotto per 2-0 con le reti segnate da Raisanen e Chizzali. I gialloneri riescono a riaprire i giochi alla fine del primo periodo e rischiano più volte di pareggiarla già alla fine dei primi venti minuti. Il 2-2 arriva nel finale del secondo drittel con Marcello Borghi. A chiudere i discorsi ci pensa Tilaro con il gol del decisivo 3-2. I gialloneri si aggiudicano così il pass per l’ultimo atto che inizierà sabato prossimo con Gara1.

I – Neanche il tempo di cominciare e Raisanen porta subito in vantaggio l’Appiano con un bel diagonale che non lascia scampo a Perla dopo pochi secondi. Sul cronometro è segnato 0.16 e i Pirati conducono per 1-0. Provano a reagire subito i Mastini con Piroso che prova a fare tutto da solo, ma viene bloccato prontamente dalla difesa altoatesina. Successivamente ci prova Michael Mazzacane dalla distanza, ma il disco finisce fuori di pochissimo alla destra di Reinalter. Gli ospiti hanno due ghiotte occasioni prima con Chizzali e poi con Raisanen. Per i gialloneri Naslund sfiora il pareggio, lo svedese avanza bene e conclude in diagonale da destra verso sinistra e il dischetto sfiora il palo.

Pochi istanti dopo i Pirati vanno vicini al raddoppio con Critelli che scappa via verso la gabbia difesa da Perla e viene steso da Schina, che si becca una penalità. Proprio sull’onda della penalità inflitta al numero 3 giallonero, l’Appiano trova il gol del 2-0. Il numero 12 altoatesino al 11.11 insacca il punto del raddoppio. La squadra di coach Czarnecki ha due grandissime occasioni per accorciare le distanze. Prima Piroso si vede respingere un tiro diretto all’angolino basso dal portiere ospite. Poi Michael Mazzacane fallisce un clamoroso tap-in, dopo che Reinalter ha respinto un tiro di Schina. A cinque minuti dal termine del primo drittel Naslund segna la rete del 2-1, coronando uno splendido slalom e depositando in rete il dischetto. Negli ultimi minuti della prima parte di gara i Mastini sfiorano ripetutamente il gol del pareggio. Prima con la traversa di Naslund, poi con Raimondi che come il compagno spacca la parte alta della gabbia. Infine, ancora il 91 che coglie il palo. La prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 2-2

II – Varese parte subito all’arrembaggio per cercare di pareggiare subito i conti. La prima chance del secondo drittel è per Tilaro che spedisce fuori da buona posizione. I Pirati rispondono subito con una bella conclusione di Chizzali. I Mastini tornano all’attacco con Naslund che prova il siluro, ma Pietroniro intercetta il disco e non riesce a beffare Reinalter. La squadra di Czarnecki colleziona altre tre occasioni con Borghi, Crivellari e Pietroniro. Nessuno dei tre riesce a infliggere la stoccata del pareggio. Pochi istanti dopo, l’Appiano ha l’occasione per il 3-1, con il disco che dopo una serie di rimpalli finisce sul bastone di Tombolato che sbaglia un gol a porta sguarnita. Sul ribaltamento di fronte è Tilaro a sfiorare il gol con un diagonale che sfila pericolosamente vicino al palo. Successivamente, Pietroniro si trova davanti alla porta ma spara alto. I Mastini trovano il meritato pareggio con Marcello Borghi che non lascia scampo a Rainalter per il 2-2. I gialloneri vanno vicini al terzo gol con Tilaro. L’ultima occasione del secondo drittel è per gli altoatesini con Graf che salta la difesa giallonera e spara alto da posizione ravvicinata. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 2-2.

III – Parte forte Varese che crea subito una grande opportunità con Raimondi che tira verso la gabbia difesa da Reinalter con il disco che finisce sul bastone di P. Borghi, il quale si divora il gol del vantaggio. Al 5.45 Tilaro segna il gol del 3-2 e completa la rimonta: riceve il disco dopo un’iniziativa di Michael Mazzacane e deposita il disco in rete. Non si fa attendere la reazione degli ospiti con Tombolato che avanza e lascia partire un tiro, bloccato da Perla. Poi Spitaler provoca un brivido ai gialloneri con il disco che esce di poco. I Pirati creano una doppia occasione con Tombolato che prima tira fuori di poco e poi nel prosieguo dell’azione colpisce involontariamente Perla, che rimane a terra dolorante per qualche secondo. Anche Makinen ci prova con il tiro che viene deviato e non crea problemi alla retroguardia del Varese. I Mastini a pochi minuti dal termine hanno l’occasione per chiudere definitivamente il discorso con Michael Mazzacane che fallisce l’appuntamento con il gol, dopo che Tilaro lo aveva servito perfettamente. Negli ultimi secondi di gara i Mastini vanno vicini due volte al gol con due conclusioni da metà campo che non inquadrano la porta vuota, dato che gli altoatesini hanno tentato il tutto e per tutto rinunciando al portiere. Varese riesce a portare a termine l’impresa e con questa vittoria per 3-2 e stacca il biglietto per la finale. Sugli spalti e sul ghiaccio è festa giallonera.