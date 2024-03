I voti del Varese: Banfi sfortunato, positivi i rientri di Di Maira e Mandelli

VARESE – LIGORNA 0-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

FERRARI 6: In tutta la partita non fa neanche una parata. Purtroppo viene battuto dagli undici metri, ma per il resto ha una giornata tranquilla

PISAN 5,5: Rivede il campo dal primo minuto dopo parecchio e un po’ di ruggine gli resta addosso. La voglia non manca, sbaglia invece in precisione

Liberati 5,5: All’andata fu sua la zampata per il pareggio nel finale. Oggi invece non riesce a incidere e si vede poco

COTTARELLI 6: Miracoli è un avversario decisamente ostico, sia sul fisico, sia sul gioco aereo, ma fa la sua parte con ordine

MOLINARI 6,5: Come per Cottarelli, fa quel che deve in difesa. Pericoloso anche in attacco, troverebbe il gol ma gli fischiano un fuorigioco

BENACQUISTA 6: Rientrava dopo l’infortunio e il campo gibboso non lo ha aiutato. Gara da sei stiracchiato

MALINVERNO 6: Tanta corsa ma poche giocate interessanti. Ci mette la grinta solita, ma oggi non basta

ZAZZI 6: Gioca tantissimi palloni, il campo però è il primo avversario da affrontare. Non riesce a dare velocità al gioco, ma almeno ci prova

Mandelli 6,5: Dentro con la solita voglia, anzi, con tutta quella tenuta a riposo dall’infortunio. Nel finale prova a dare la scossa e qualcosa di buono combina, vedi il tiro al 95′ che Corci respinge in tuffo

PALAZZOLO 6: In una gara giocata molto sulle seconde palle, lui si fa trovare pronto a recuperare palloni. Mancano però i suoi inserimenti in area avversaria per creare scompiglio

STAMPI 6: Qualche lampo alternato a periodi di ombra. Nel finale però cresce e si fa vedere con maggiore continuità

BANFI 5,5: Forse la prima insufficienza dell’anno, ma non per la prestazione, quanto per gli episodi. Sfortunato ad avere il braccio largo in area per il rigore che porta al vantaggio del Ligorna e ancora di più sull’ultimo assalto quando scivola proprio al momento del tiro

DI MAIRA 6: Non è al meglio ma cerca di essere d’aiuto alla squadra con le sue sponde aeree. Gli mancano i rifornimenti per farsi pericoloso

Musumeci 6: Anche oggi un ingresso in campo di volontà. Sfiora il gol con un destro rasoterra che passa vicino al palo