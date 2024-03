Il folle marzo è tornato: sole e pioggia in un fine settimana mite e ventoso

Alle elementari, oggi primarie, insegnavano che marzo è il mese “pazzerello“: un po’ inverno un po’ primavera, caldo, freddo, mezza stagione e simili amenità oggetto di lamentele, e perpetui intercalari in assenza di altri argomenti.

Leggendo il quadro offerto dal Centro geofisico prealpino alla fine c’è da confermare il sospetto: marzo come mese un po’ «fuori», sopra le righe, è tornato; forse per caso, visto il riscaldamento globale, o forse non è mai andato via.

Scrive l’Osservatorio: «L’anticiclone mantiene ancora per oggi aria mite sul Mediterraneo occidentale e sull’Italia con temperature al di sopra delle medie stagionali. Sabato passaggio di una veloce perturbazione, seguita da venti freschi e secchi da Nord e rapido ritorno del sole. Un vortice depressionario avanzerà poi martedì dall’Atlantico sulle Baleari riportando nuvole e piogge».

Dunque le previsioni. Oggi, venerdì abbastanza soleggiato con velature o passaggi nuvolosi nelle ore centrali della giornata. Asciutto. All’alba foschie e nebbie in dissoluzione sulla bassa padana. Clima primaverile, molto mite anche in montagna con 0°C fino a 3000 m.

Sabato, in parte soleggiato, con nuvolosità variabile su Alpi e Prealpi, dove saranno possibili brevi piogge o locali rovesci nel pomeriggio, seguiti da rasserenamento con rinforzo di vento da Nord, probabilmente fino in pianura. Domenica soleggiato e limpido, ancora ventilato da Nord. Favonio in area pedemontana. Nuvole solo lungo le Alpi di confine. Massime in calo di un paio di gradi. Più fresco all’alba e in montagna.

La tendenza: lunedì 25 marzo, soleggiato con passaggi nuvolosi. Temperature stazionarie. Martedì 26 marzo: nuvoloso, deboli piogge, limite neve verso 1500 m.