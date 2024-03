Lavori a Malnate: ad aprile chiudono via Rimembranze e via General Cantore

Il mese di aprile, passate le festività di Pasqua, inizierà nel segno dei lavori a Malnate. Due in particolare porteranno alla chiusura di due arterie importanti per la viabilità cittadina.

Dal 3 al 23 aprile via Rimembranze verrà chiusa al traffico per lo svolgimento dei lavori di ripristino del muro di contenimento. Verrà quindi invertito il senso di marcia di via Gramsci, solo per residenti, utenti del cimitero, mezzi di soccorso, organi di polizia, mezzi per consegne porta a porta e pulizia strade o comunque mezzi autorizzati.

Dal 2 al 13 aprile verrà chiusa via Generale Cantore, all’altezza del ponte sulla rete ferroviaria, per lavori urgenti sulla rete idrica. Verrà quindi istituito obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Diaz. I residenti della via Cantore e limitrofe, potranno accedere e uscire alle abitazioni passando dalla via Cantore, con impossibilità di percorrenza della via De Mohr.