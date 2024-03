Licata: ” L’assessore Guidesi si è impegnato a mettere ulteriori due milioni di euro nel bando Nuova Impresa”

«In risposta alla mia interpellanza che ho presentato oggi in Commissione Attività Produttive, bene l’impegno che si è preso l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi di mettere nuove risorse nel bando Nuova Impresa – commenta Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva e componente della Commissione IV Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione – Il bando emesso nel 2023 che eroga contributi a chi apre una nuova attività si è chiuso anticipatamente per l’esaurimento delle risorse, lasciando fuori circa 300 nuove imprese lombarde che avevano richiesto il contributo. Per questo ho sollevato la questione con una interpellanza presentata oggi in Commissione. Nella risposta, l’assessore Guidesi si è impegnato a stanziare entro le prossime due settimane ulteriori 2 milioni di euro che consentiranno di finanziare tutte le domande ammissibili pervenute fino a gennaio. L’assessore si è inoltre impegnato alla pubblicazione entro il prossimo maggio di un nuovo bando Nuova Impresa per il 2024, che sarà finanziato con 3,7 milioni di euro».

«Ho accolto con favore gli impegni presi dall’Assessore, ma nella mia replica ho puntualizzato la necessità di concentrare in futuro maggiori fondi regionali su iniziative, come questa, di impulso all’economia lombarda e all’occupazione, evitando la frammentazione delle risorse, che significa dare poco o pochissimo a tanti e a sufficienza a nessuno, politica buona per dire che si è intervenuto su tutti i settori, ma senza una visione e una progettualità che porti a veri risultati incisivi per il futuro della nostra regione” ha concluso Licata.