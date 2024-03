L’Istituto “Dalla Chiesa” di Sesto Calende sempre più green grazie ad Atos

Contribuire ad avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’industria. Costruire nuovi rapporti di collaborazione con il mondo dell’istruzione a vantaggio del territorio. Promuovere nelle scuole iniziative per sensibilizzare i più giovani a comportamenti quotidiani più sostenibili. Ciò attraverso semplici gesti, come quello di incentivare l’utilizzo di “borracce green” al posto delle bottiglie usa e getta. Questi gli obiettivi di una nuova iniziativa denominata “for a smart world” che, nata nell’ambito di un progetto di alternanza scuola/lavoro, il Gruppo Atos ha deciso di mettere in campo insieme all’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende.

Il Gruppo internazionale, che opera nel settore oleodinamico e che ospita, proprio in provincia di Varese, a Sesto Calende, il suo quartier generale, ha deciso di avviare un progetto tra i banchi dell’Istituto sestese attraverso la distribuzione, a tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico, di borracce che andranno a sostituire migliaia di bottigliette di plastica. Ennesimo esempio dell’attenzione che Atos ha per il mondo della scuola e per il territorio.

La consegna del materiale avverrà durante un evento che si terrà lunedì 25 marzo 2024 alle ore 9.00 nell’aula magna dell’istituto di via San Donato. Durante l’incontro interverranno i eappresentanti del Gruppo Atos e

Rino Marotto, Dirigente Scolastico.