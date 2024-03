Mercato contadino a Busto Arsizio: l’edizione pasquale sarà in piazza Vittorio Emanuele

Sabato 30 marzo ci sarà un’edizione straordinaria del Mercato Contadino a Busto Arsizio in Piazza Vittorio Emanuele II anzichè nella abituale sede del Parco Comerio dalle 9 alle 13 . Il Mercato Contadino nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano, Slow Food Valle Olona ed alcuni produttori locali sull’esempio dei mercati contadini di Cantalupo, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese , Legnano e Nerviano.

L’iniziativa consiste in un mercato straordinario di prodotti agricoli del territorio previsto per quattro date del 2024 (30 marzo, 30 giugno, 29 settembre e 1 novembre). Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente. Nel mercato si troveranno generi come salumi, pane e dolci, miele, formaggi, vino,olio, birra, riso ed altri prodotti alimentari come farine , verdure e frutta di stagione.

Il Mercato Contadino sarà poi presente domenica 21 aprile nell’abituale sede del Parco Comerio sempre a Busto Arsizio.

I produttori presenti partecipano anche ai mercati di Villa Cortese (primo sabato del mese in Piazza Della Quercia ), di Cantalupo (prima domenica del mese in Piazza Don Carlo Bianchi) , di Legnano (seconda domenica del mese in Piazza Mercato), di San Giorgio su Legnano ( terzo sabato del mese in Piazza Mazzini) e di Nerviano ( quarta domenica del mese in Piazza Chiesa Colorina) .Tutti i mercati sono presenti su Facebook sulla pagina “Mercati Contadini dell’Alto Milanese” dove si possono trovare aggiornamenti.