Online il nuovo sito di Saronno Servizi Dilettantistica

Dopo il logo e l’app, arriva un nuovo sito internet per la Saronno Servizi Dilettantistica. I più attenti ed assidui frequentatori dello spazio online degli impianti sportivi saronnesi l’avranno già scoperto, ma adesso è ufficiale.

Lunedì 25 marzo ha debuttato online il nuovo sito della Saronno Servizi Ssd. Lo spazio in rete è colorato d’azzurro e del resto, il nuovo logo e tutti i servizi dell’impianto natatorio di via Miola sono indiscussi protagonisti.

Il nuovo sito web fornisce una grafica coerente ed essenziale, una forma dell’informazione semplificata. Unisce fruibilità e velocità all’indispensabile aggiornamento quotidiano, sono disponibili proposte e tariffe che permetteranno agli utenti di pianificare al meglio la propria attività sportiva, le varietà dell’offerte sfruttando promozioni e scontistiche.

Il nuovo sito risponde inoltre a tutti i requisiti necessari, che rendono il sito uno strumento: efficiente ed efficace, affidabile e sicuro.

Le differenti attività della Ssd – piscina, estiva, palaexbo, palaghiaccio, padel e super campus – sono rappresentati dai rispettivi loghi colorati in home page, la navigazione dei contenuti si basa su filtri suddivisi per argomento o categorie.

Non manca un piccolo aiuto per chi volesse passare subito dalle informazioni alla pratica: un comodo QR-code o link, per scaricare la nuova App Ssd, che permette di prenotare immediatamente l’attività sportiva preferita. https://ecomm.sportrick.com/SARONNOSERVIZIS

Tra i primi a provare ed apprezzare la nuova casa online di Saronno Servizi Dilettantistica c’è l’amministratore unico Cesare Fusi, che evidenzia: “Il nuovo sito permette a Saronno Servizi Ssd di fare ulteriore passo avanti migliorando ancora una volta la

qualità del servizio agli utenti garantendo informazioni in tempo reale, sempre aggiornate, facilmente accessibili a tutti con una veste grafica al passo coi tempi”.