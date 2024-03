Seconda di campionato per gli Hurricane Varese

Non si chiamano più Patrini, ma gli Hurricane Varese avranno come campo di casa il Gurian Field di Malnate. E domenica 24 marzo (ore 11.00) il diamante di via Monsignor Sonzini ospiterà la seconda giornata del campionato di baseball per ciechi e ipovedenti.

E dopo la vittoria contro i campioni d’Italia in carica della Fortitudo Bologna (leggi qui), i varesini cercheranno di ripetersi nella seconda giornata contro i Roma All Blinds.

La formazione capitolina, guidata da coach Corazza, viene da una convincente vittoria per 4-0 in casa contro i Blind Fighters. Per i ragazzi di coach Boscardi una prova per capire le ambizioni stagionali, confermando le ottime indicazioni della prima uscita.