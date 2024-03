“Sono il quindicenne investito ad Albizzate, grazie a chi è passato e mi ha soccorso”

Un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre circolava in sella alla sua bici, mercoledì 20 marzo ad Albizzate. Oggi ci ha inviato una lettera per ringraziare tutti quelli che lo hanno aiutato e soccorso, facendolo sentire accudito e protetto. (nella foto il momento dei soccorsi in Viale De Gasperi, all’intersezione con via delle Cascine)

La pubblichiamo volentieri

————————

Buongiorno,

sono il quindicenne che una settimana fa è stato coinvolto in un incidente stradale ad Albizzate.

Desidero caldamente ringraziare tutte le persone che mi hanno soccorso con solidarietà: il papà con il neonato a bordo, il ciclista, le mamme del vicinato, la Sos di Carnago al completo, il Comando dei Carabinieri del Comune di Albizzate, i medici e gli infermieri dell’Ospedale del Circolo e del Ponte di Varese.

Se mi sono dimenticato di qualcuno, non me ne vogliano.

Un enorme GRAZIE A TUTTI!

Lettera firmata