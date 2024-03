Studenti di Legnano diventano sindaco e assessori per un giorno

Continua il progetto di educazione civica rivolto ai giovani studenti dell’istituto superiore Dell’Acqua in collaborazione con il Comune di Legnano. Il 18 marzo a Palazzo Malinverni, due classi di seconda dell’indirizzo turismo sono state coinvolte nella simulazione di una seduta di consiglio comunale, alla presenza del sindaco Lorenzo Radice e delle assessore Monica Berna Nasca e Ilaria Maffei.

I ragazzi sono partiti dalla campagna elettorale per poi arrivare all’elezione di un sindaco. A sfidarsi una studentessa e uno studente: i candidati si sono concentrati su temi che stanno a cuore ai ragazzi e che puntano al miglioramento della città, proponendo anche diversi metodi di raccolta fondi.

La propaganda si è basata su argomenti come la riparazione delle strade e la creazione di nuovi spazi per i giovani, ma a convincere di più il pubblico in sala sono state le proposte in tema di ambiente per una Legnano più green, lanciate dalla ragazza che è risultata vincitrice. La neosindaca è poi stata invitata a scegliere i suoi assessori. Gli altri compagni hanno svolto il ruolo di consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione e del presidente del consiglio, agendo attivamente per comprendere come funziona la vita politica della loro città. Nella seduta simulata si è discusso soprattutto della ristrutturazione dell’ex liceo Verri per realizzare una struttura dedicata ai giovani, tema molto caro per cui sono state avanzate diverse proposte.