Si è tenuta sabato 16 marzo per le vie del centro di Varese la passeggiata di architettura in occasione della presentazione dell’”Atlante delle architetture e dei paesaggi dal 1945 a oggi in provincia di Varese“, opera che raduna più duecento luoghi che rappresentano edifici, strutture architettoniche e paesaggi realizzati da quella data ai giorni nostri.

Galleria fotografica Una passeggiata a Varese per conoscere l’atlante delle Architetture 4 di 10

La presentazione, patrocinata dall’ Ordine degli Architetti di Varese e dal Comune di Varese si è svolta alle 10 al Castello di Masnago: il curatore dell’Atlante, Luciano Crespi, ha dialogato con l’assessore alla Rigenerazione urbana Andrea Civati, che ha scritto la prefazione del libro.

Dopo la presentazione, alle 15, c’è stata anche una camminata guidata nel centro della città, cui hanno partecipato molti cittadini, per conoscere alcune delle opere raccontate nel testo: a partecipare all’evento anche gli autori e i progettisti, in una visita-evento dove diversi di loro si sono raccontati insieme alle loro opere.

L’Atlante rappresenta un contributo importante alla riflessione sul patrimonio architettonico della città di Varese: per questo gli appuntamenti sono stati inseriti nel percorso di partecipazione per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).

Per chi volesse rivivere la passeggiata, o scoprirne altre, qui la mappa digitale dei 200 luoghi di interesse realizzata su Google maps dall’architetto Marco Zanini.