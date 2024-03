Varese Basket Week: date, palestre e squadre dei tornei giovanili di basket

Tutti in campo (o quasi) dagli 11 ai 17 anni: i quattro tornei della Varese Basket Week riempiranno di colore, divertimento e talento molte palestre del Varesotto tra giovedì 28 marzo e domenica 31 (Pasqua) con appendice a Pasquetta a Gallarate. Ecco quindi la geografia dei diversi appuntamenti: qui trovate una serie di informazioni per seguire al meglio tutte le manifestazioni cestistiche giovanili.

GIOVANI LEGGENDE VARESE

.

Date: da giovedì 28 a domenica 31

Categoria: under 17

Organizzatori: Il Basket Siamo Noi; Malnate Bugs

Squadre: 16

Palestre: Malnate, Gallarate, Vedano Olona, Arcisate

Gironi: Rosso (Vedano: Stella Azzurra; Bluorobica; CB Borgomanero; Bernareggio); Giallo (Gallarate: Brindisi, Bassano dG, Forlì, Gallarate); Blu (Malnate: Milano, Sestri P. Fidenza, Varese Basketball); Verde (Arcisate: Urspring, Varese Academy; Gran Torino; Urania)

Fasi. Girone di qualificazione (gio 28: 19,15 – 21; ven 29: 9,30 – 11,15; 19,15 – 21). Semifinali (sab 30: 19,15 – 21)

Calendario gare: date e risultati

Finali: Itelyum Arena, Varese – domenica 31 marzo (dalle 18)

MEMORIAL GARBOSI

Date: da giovedì 28 a domenica 31

Categoria: under 14; under 13

Organizzatori: Memorial Enrico Garbosi

Squadre: 32 (16 U13 e 16 U14)

Palestre: Vedano Olona, Gorla Maggiore, Castronno, Malnate (U14); Gazzada Sch., Campus Varese, Gavirate, Arcisate (U13)

Calendario gare: Under 14 – Under 13

Finali: Itelyum Arena, Varese – domenica 31 marzo (dalle 12,15)

ONLY FOR GIRLS



Date: da venerdì 29 a sabato 30

Categoria: under 13 femminile

Organizzatori: Pallacanestro Daverio Rams

Squadre: 6 (Daverio; Bassano d. G.; S. Martino di Lupari; Ospitaletto; Gazzada; Tradate)

Palestra: Daverio

Finali: Palestra di Daverio, sabato 30 marzo

HUB DEL SEMPIONE TOURNAMENT



Date: da venerdì 29 a lunedì 1 aprile

Categoria: under 12

Organizzatori: Hub del Sempione

Squadre: 15

Gironi: A (Legnano, Nerviano, Hub Nero, Valsugana, Gorle); B (Milano, Valceresio, Varese BS, Hub Arancio, Vigevano); C (Comense, Luino, Hub Bianco, Seprio, Tregnano)

Palestre: Gallarate Sottocosta, Gallarate Falcone, Cardano al Campo, Cavaria con Premezzo, Casorate Sempione

Finali: Palasport di via Sottocosta, Gallarate – lunedì 1 aprile (dalle 11,30)