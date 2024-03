Varese, poker sotto canestro: alleanza tra i quattro tornei giovanili nella settimana di Pasqua

In principio fu il “Garbosi”, capace oggi di veleggiare verso il mezzo secolo di vita. Poi venne il “Giovani Leggende” (che prima si chiamava “Rizzi” e poi “Barilà”) ormai pronto alla 34a edizione. Ora, a questa accoppiata di tornei targati Varese, se ne aggiungono altri due per andare a formare quella che è stata ufficialmente ribattezzata “Varese Basket Week”, un periodo – quello del fine settimana di Pasqua – tutto votato alla pallacanestro giovanile che unirà anche momenti extra campo al gran numero di partite in programma.

La presentazione odierna del “Giovani Leggende” ha messo attorno al tavolo della Camera di Commercio gli organizzatori dei due tornei storici ma anche dell’Only for Girls di Daverio e dell’Hub del Sempione Tournament presentati rispettivamente da Marco Brugnoni e Francesco Fogato. «Siamo qui per una condivisione di un’idea, di un progetto ampio e legato al futuro – ha sottolineato Umberto Argieri, presidente de “Il basket siamo noi”, che negli ultimi anni ha ereditato l’allestimento della competizione internazionale under 17.

Argieri, accompagnato da Fabio Giani (che si occupa degli aspetti prettamente organizzativi) ha parlato spalla a spalla con Fabrizio Garbosi che ha lavorato per creare un unico contenitore – appunto la “Varese Basket Week” – per creare sinergie, dare un unico punto di riferimento per radunare tutto il basket giovanile in provincia e pensare anche all’extra campo. «Organizzare questi appuntamenti è un dovere e una tradizione – ancora Argieri – che ha segnato generazioni di appassionati. Tutti noi in qualche modo abbiamo vissuto questi tornei che sono un gioiello della nostra tradizione sportiva e meritano di crescere. Servono risorse in senso di passione, idee e competenze: abbiamo punti di forza, dobbiamo essere bravi a valorizzarli come fecero i fondatori di questi tornei».

Non è mancata la consueta “puntura” di Paolo Vittori, campione sul campo e fondatore del “Garbosi” che ha sollecitato l’attenzione della Federazione per quanto riguarda la copertura da parte degli arbitri e ha parlato di un piccolo sogno: «Concentrare tutti i tornei per diversi giorni al palazzetto, come ho visto fare a Vienna».

Ai quattro tornei – troverete a parte il “vademecum” con palestre, date e orari – si aggiungono quindi appuntamenti legati alla sostenibilità e all’amministrazione delle società cestistiche. Per la sostenibilità si parte con un incontro – questa sera, martedì 26 – alla Elmec di Brunello dove si parlerà del progetto Ri-Hub, attivo a Varese e dedicato alla riduzione dello spreco alimentare e alla redistribuzione delle eccedenze. Per questo sabato mattina due giocatori del “Giovani Leggende” (uno di Varese e uno di Fidenza) pedaleranno da volontari per recuperare cibo che sarà poi redistribuito.

Venerdì sera invece (20,30), la sala matrimoni di Palazzo Estense ospiterà un incontro-confronto dedicato alla riforma dei settori giovanili del basket, che incombe a partire dalla prossima estate. La serata è aperta a tutti, in particolare ai dirigenti e agli addetti ai lavori che possono portare idee o trarre ispirazione per le proprie scelte future.

Se i tornei di Daverio e del Sempione si disputeranno nelle rispettive zone, “Garbosi” e “Giovani Leggende” vivranno un’unica giornata di finali al palasport di Masnago il giorno di Pasqua: le partite conclusive della manifestazione dei piccoli andranno in scena (ingresso gratuito) tra la mattinata e l’ora di pranzo mentre quelle degli under 17 si disputeranno alle 18 (terzo posto) e alle 20 (finalissima). Al termine, tra i premi assegnati, ci sarà anche quello per il “fair play” dedicato alla signora Myriam, vedova di Rico Garbosi, recentemente scomparsa. Un’idea delicata per ricordare una donna che, con la sua presenza e attenzione, ha sempre onorato questi appuntamenti; un altro ponte gettato tra due manifestazioni che Varese ha l’onore di ospitare e il dovere di tenersi strette.