Albizzate e Varese primeggiano ai campionati italiani cinofili: grandi successi nel “calcio per cani”

Varese ancora una volta primeggia ai campionati italiani cinofili 2024 a Cattolica, grandi successi nel Treibball. Un’altra “magia” di Merlino, la terza consecutiva in tre anni, permette a Roberta Canale di Albizzate di confermarsi campionessa italiana sia nel campionato nazionale CSEN che nel campionato italiano FIDASC alle finali dei campionati degli sport cinofili dello scorso weekend dove si sono sfidati oltre 1800 binomi. Anche l’altra sua fedele compagna a quattro zampe, Guenny, ha vinto un oro ed un bronzo.

Non da meno sono state Giulia Minonzio di Varese con Miwa ed Egizia Volpe con Rosco di Olgiate Comasco, che si allena anch’essa a Varese al Centro “Cinofilia Varese”, che si sono aggiudicate un oro ciascuna, nel campionato nazionale CSEN.

Il treibball è una sorta di calcio per cani, uno sport per tutte le razze, taglie ed età dove i conduttori devono far eseguire una serie di comandi a distanza ai propri cani per spingere dei palloni in una porta seguendo determinate regole. Vince chi impiega il minor tempo totale tra bonus e penalità, che variano in base alle dimensioni del cane e la categoria di appartenenza.

Roberta Canale con i suoi fedeli compagni a quattro zampe, due Jack Russell, Giulia Minonzio con una Mini Australian e Egizia Volpe anche lei con un Jack Russell hanno dominato inoltre nel campionato regionale 2024 che le ha viste primeggiare già durante l’anno. L’appuntamento per loro ora potrebbe essere al campionato europeo che si svolgerà a Praga nel mese di marzo.