Varesina e Castellanzese impegnate in trasferta nel turno prepasquale

Giovedì 28 marzo alle 14.30 si disputeranno le partite valide per la trentatreesima giornata del Girone B di Serie D. La Varesina sarà impegnata in trasferta contro il Club Milano. La Castellanzese sarà di scena sul campo del Crema.

CLUB MILANO – VARESINA

I rossoblù di mister Marco Spilli cercheranno di dare continuità alla vittoria contro il Crema di domenica scorsa. Un successo nella gara prepasquale permetterebbe a Gasparri e compagni di rimanere a -3 dalla vetta, con una partita da recuperare, in caso di vittoria del Piacenza. I biancorossi di mister Rossini saranno impegnati in uno scontro al vertice contro il Caldiero Terme. Le fenici, mercoledì 3 aprile alle 15, recupereranno la sfida dell’undicesima giornata contro la Pro Palazzolo. La Varesina al Vista Vision Stadium se la vedrà contro Club Milano. La formazione milanese, allenata da mister Giuseppe Scavo, non sta attraversando un periodo semplice. Infatti, i crociati biancorossi arrivano da tre sconfitte consecutive. Questa striscia negativa li ha fatti sprofondare in zona retrocessione. Per i milanesi il margine dal sestultimo posto, occupato dalla Real Calepina è di appena 1 punto. Nell’ultimo turno la squadra neopromossa è uscita sconfitta dallo scontro diretto di Grumello del Monte. Nella gara di andata si impose a fatica la Varesina. Infatti, grazie alla rimonta nel finale targata Matteo Oboe, i rossoblù portarono a casa un prezioso successo per 3-2.

CREMA – CASTELLANZESE

I neroverdi arrivano dal pareggio a reti bianche nel derby contro il Legnano. Giovedì la squadra di mister Fiorenzo Roncari sarà impegnata sul campo del Crema, un altro scontro diretto decisivo ai fini del mantenimento della categoria. Un’eventuale vittoria permetterebbe alla Castellanzese di approfittare dei difficili impegni delle squadre che la precedono, di pochi punti, in graduatoria. Infatti, Real Calepina e Club Milano, distanti rispettivamente due e tre punti, saranno impegnate contro Pro Palazzolo e Varesina. Per portare a casa la posta in palio, la Castellanzese dovrà vedersela con il Crema. La formazione cremasca dall’arrivo di mister Michele Piccolo in panchina ha fatto sette punti nelle prime tre partite disputate. Poi sono arrivate due sconfitte contro le prime due della classe, Varesina e Piacenza. Nella gara di domenica persa a Venegono Superiore, i nerobianchi hanno disputato un’ottima partita. Solo la traversa clamorosa, colpita in occasione del rigore battuto e sbagliato da Gatto, ha impedito alla squadra della provincia di Cremona di pareggiare la partita. La gara di andata, disputata al “Provasi”, si chiuse a reti inviolate.