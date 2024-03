Vietnam Airlines torna a Malpensa con due voli nel mese di marzo

La crisi del Mar Rosso riporta Vietnam Airlines a Malpensa: la compagnia del Paese asiatico è “sbarcata” allo scalo intercontinentale domenica, per il primo di due voli straordinari per garantire il movimento di merci per via aerea. È una risposta alla domanda di capacità cargo – di cui parlavamo nei giorni scorsi – legata alla crisi del trasporto per via marittima, a causa della minaccia degli houthi dello Yemen.

Il volo di domenica da Hanoi – fotografato a Malpensa dallo spotter e lettore Nicholas Moneta – ha trasportato merci in modalità “belly”, vale a dire nella stiva di un Airbus 359 passeggeri.

Il rientro è avvenuto invece su Da Nang, nel Vietnam centrale.

Si parla per ora solo di un voli straordinari “spot”, anche se in passato si era parlato di una riapertura della tratta passeggeri.

Il prossimo volo sarà operato il 27 marzo.

Come detto, la domanda di merci aerei dall’Asia verso l’Europa è in crescita a seguito dell’aumento dei costi e dei tempi del trasporto marittimo, a causa dell’azioni ostili (missili e droni esplosivi) messi in atto dagli houthi, la milizia che controlla buona parte dello Yemen. La milizia islamica radicale è in guerra da anni con l’Arabia Saudita ma ha messo in atto le sue minacce contro le navi in transito in seguito alla nuova fase “calda” del decennale scontro tra Israele e palestinesi.