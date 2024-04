A Cavaria con Premezzo parte la campagna elettorale per le amministrative

«Con la gente, tra la gente» è lo slogan con cui Franco Zeni, sindaco di Cavaria con Premezzo, si ricandida alla guida del paese.

Zeni aveva anticipato qualcosa nei giorni scorsi, con la presentazione del simbolo, con quella insolita definizione di “lista di paese”. Poi però ha aspettato questo weekend per la vera presentazione, con i “pesi massimi” della Lega a sostenerlo, tra cui il ministro Giancarlo Giorgetti, il segretario provinciale e sindaco “vicino di casa” Andrea Cassani, e ancora Emanuele Monti e Francesca Brianza, a cui Zeni è molto legato (sono stati presenti in vari eventi in questi cinque anni).

Presenti anche gli alleati di Lombardia Ideale e Fratelli d’Italia, con Salvatore Marino.

Tra gli interventi quello di Giorgetti che ha lanciato la campagna elettorale: «Ha fatto bene qui a Cavaria e Premezzo ma lo trovo sempre dappertutto. Una persona che ha il senso del bene comune». Giorgetti ha anche elogiato la definizione di “Lista di paese”, che va oltre l’idea di lista civica.

La lista di Zeni

Ufficializzata oggi anche la lista di dodici nomi a sostegno di Zeni come candidati consiglieri: Diego Bonutto, Irene Adele Scaltritti, Nicola Martino, Angela Maria Rocco, Alberto Bea, Stefano Bubola, Chiara Di Pietro, Rossana Pisani, Pio Marcello Giuliani, Samantha Sorrentino, Paolo Bottini, Gabriele Mazzini.

C’è la continuità ma anche qualche novità significativa: ovviamente ci sono diversi assessori uscenti, ma ad esempio c’è anche il nome di Stefano Bubola, nel 2019 tra i più votati della lista concorrente di Zeni (qui tutti i risultati del 2019).

Eugenio Busellato torna sulla scena e sfida Zeni

Ma con chi se la vedrà Zeni, alla prova delle urne? A sfidare Zeni ci sarà Eugenio Busellato, l’ex sindaco dal 2004 al 2009, con una lista che si chiama “Futuro Comune”.

Tra i temi più dibattuti negli ultimi mesi il tema Pgt, che ha visto anche vivaci botta-e-risposta tra maggioranza a trazione leghista e il locale Pd. Vedremo a questo punto da dove ripartirà