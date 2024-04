A che punto è il centrodestra a Samarate, in vista delle elezioni

A Samarate il centrodestra serra i ranghi, in vista delle elezioni amministrative del giugno prossimo. Ultima novità “di peso”: l’accordo con Vitale Monti, che poteva essere un. “outsider” di destra e invece sarà della partita. E si inizia a pensare alle cocrete scelte “operative” in vista delle elezioni: civiche di appoggio, nomi di richiamo, liste pensate per “posizionarsi” su ogni segmento

Partiamo da Monti.

Il passaggio di Vitale Monti a FdI ha due aspetti: “ricuce” una spaccatura nell’area di destra e soprattutto evita una eventuale lista alternativa di centrodestra al primo turno, una eventualità che preoccupava la coalizione di Enrico Puricelli.

Monti viene dall’area della destra e oggi torna in Fratelli d’Italia. Il partito elogia la sua «posizione di mediazione all’interno del centro-destra» e la decisione che dimostra «una rara capacità di dialogo e di costruzione di ponti nel nostro schieramento politico» dice Francesco Carbone, commissario di FdI per Samarate. «Ha saputo evitare divisioni interne che avrebbero potuto danneggiare il Centro-Destra e ha lavorato per mantenere la compattezza del nostro fronte»;

Accanto a Carbone e Monti, nelle foto che suggellano l’accordo c’è Enrico Ossola, «storico referente del nostro partito». «Riconosciamo e apprezziamo il contributo di Ossola e Monti alla costruzione di un movimento forte e coeso più che mai» dice Carbone.

Animalisti meloniani: Linda Bighetti nella lista di FdI

Fratelli d’Italia dovrebbe ufficializzare a giorni la sua lista, è a buon punto.

Oltre al nome di Monti, un’altra bella “zampata” del commissario Francesco Carbone è stata l’acquisizione alle file meloniane di Linda Alessandra Bighetti, esponente del Partito Animalista.

Certo, Bighetti in passato ha avuto qualche screzio con il sindaco Enrico Puricelli e ha avuto un ruolo in una lista civica (a Lonate Pozzolo) ostile al centrodestra. Però è un nome spendibile nel mondo degli amanti degli animali, uno dei tanti segmenti di elettorato da intercettare.

Su questo – nomi, segmenti di elettorato – si sta iniziando a lavorare nella formazione delle liste. Ci sono le liste politiche in senso stretto e poi ci sono anche le liste collaterali. Serve anche “coprire” al meglio un territorio frammentato tra capoluogo, due frazioni “maggiori” e due “minori”.

Ipotesi lista d’appoggio

Nel 2019 Puricelli aveva dalla sua due liste puramente politiche (Lega e FdI), due liste d’appoggio molto legate a lui e una lista animata da Vitale Monti, formalmente civica ma anche caratterizzata proprio dal nome e dall’esperienza politica dell’ex assessore.

E quest’anno?

Il centrodestra ha tre liste partitiche: la Lega, Fratelli dItalia e anche Forza Italia, che domenica scorsa si è affacciata sulla piazza samaratese (anche con Marco Reguzzoni, presidente di Volandia e futuro candidato alle europee).

Oltre ai tre partiti si ipotizza almeno una lista d’appoggio, ma finora non si è parlato nel dettaglio dell’operazione, perché l’attenzione era concentrata sul fronte dell’accordo politico tra le componenti principali.

Il numero di liste effettive a sostegno di Puricelli probabilmente si delineerà man mano di qui alla scadenza per la presentazione, a inizio maggio.

Bisognerà vedere cosa farà – in termini di liste – Alessandro Ferrazzi, il candidato del centrosinistra sostenuto da Pd e dalla solida, vera civica Samarate Città Viva.

alla fine è un gioco a tenere il “fronte” con sufficienti truppe: non a caso nel 2019 sia centrodestra che centrosinistra allineavano lo stesso numero di liste, cinque per ogni schieramento.