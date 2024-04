A Gallarate la mostra retrospettiva di “Arteforti”

Venerdì 5 aprile alle ore 18 allo spazio Civico 3 in centro a Gallarate inaugura la mostra retrospettiva di Arteforti.

L’esposizione si trova in via della Pretura 3, nella zona pedonale, e deriva da un’idea delle volontarie di Abaco Aps di Inarzo: lo scopo è quello di valorizzare l’attività artistica di Fabio Forti, nativo di Gallarate, e di promuovere la socialità delle attività associative, nel tentativo di collaborazione tra diverse realtà di promozione sociale presenti nel territorio.

Fautore della mostra è infatti l’associazione Spazio23Gallarate ape , che ospiterà nella sua sede di via Luigi Riva 10 (in affascinanti ex spazi industriali della fabbrica Majno, vicino al casello dell’autostrada) altre mostre e attività creative nel mese di aprile.

L’esposizione mette al centro le opere degli ultimi 25 anni di Arteforti: un excursus tra i dipinti di arte informale, i decollage e gli stucchi su tela.

Per la prima volta in mostra ci saranno anche alcune fotografie dei suoi viaggi.

Dopo l’inaugurazione di venerdì, la mostra personale di Arteforti rimane visitabile negli orari di apertura del Civico3 nel fine settimana, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Il finissage avrà luogo domenica 14 aprile fino alle ore 17 con l’artista presente.