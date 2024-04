A Gallarate una giornata per ricordare Giacomo Matteotti

Nell’anno del centenario della morte, anche a Gallarate si ricorda la figura di Giacomo Matteotti, il socialista che fu rapito e ucciso dai fascisti, dopo aver denunciato i brogli e le violenze in occasione delle elezioni dell’aprile 1924.

La celebrazione, promossa dal Comitato Matteotti provincia di Varese, si terrà questo venerdì , 12 aprile, con centro simbolico in via Matteotti, la vecchia “via del gazometro” che fu dedicata nel 1945 al parlamentare socialista.

Ci saranno un incontro per le scuole, un omaggio alla targa di Matteotti e infine anche una “cena popolare” all’Istituto Falcone.

L’incontro con gli studenti

Al mattino gli alunni di otto classi dell’Istituto Falcone (che si affaccia proprio su via Matteotti) parteciperanno a un incontro dedicato al contesto storico e alla figura del parlamentare come spunto per riflettere su un testimone della libertà e della democrazia dal titolo “Matteotti, una storia di tutti. Una lezione di libertà e di democrazia”.

Interverranno come relatori: Giovanni Nigro, presidente Comitato Matteotti provincia di Varese, su “La crisi politica del primo dopoguerra e la battaglia antifascista di Giacomo Matteotti”; Claudio Mezzanzanica, ricercatore, su “Lotta politica e fascismo nel territorio di Gallarate (1919-1924)”; Fabio Minazzi, docente Università degli Studi Insubria Varese su “Matteotti, la difesa della democrazia e la moralità dell’antifascismo”.

L’omaggio a Matteotti e la cena popolare

Alla sera alle 19.00 sarà posata una corona d’alloro sulla storica targa in pietra della via Matteotti, a cui sono stati invitati anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il tutto avviene nei giorni in cui, cento anni fa, si svolgevano le elezioni che il governo e il movimento fascista condizionarono con brogli e violenze.

Seguirà una cena popolare all’Istituto Falcone. «Come Comitato per le Celebrazioni porteremo poi il ricordo di Giacomo Matteotti in tutte le Scuole Superiori cittadine».