A Gavirate una serata per parlare di clima e comunità energetiche

Giovedì 2 maggio, con inizio alle ore 20.45, in Sala Mura a Gavirate si discuterà di Clima e Comunità energetiche. Ospiti dell’incontro organizzato dal Partito Democratico locale saranno: Giacomo Grassi, Ricercatore JRC Ispra, BUREAU IPCC, e Gianluca Ruggieri Ricercatore Università dell’ Insubria.

« Al giorno d’oggi – spiega Pierluigi Lucchina, Segretario del Partito Democratico di Gavirate – pur in presenza ed in aumento di eventi calamitosi che hanno segnato il nostro territorio e il nostro pianeta, si parla ancora poco di questa tematica e ancor meno si fa. Tutti questi segnali devono indurci a intraprendere scelte che siano funzionali ed efficaci per contrastare la crisi ambientale. Questo dovrà partire soprattutto dalla base: dalle abitudini quotidiane del cittadino alla progettualità delle istituzioni che dovranno saper prevenire, gestire ed investire sulla manutenzione del nostro territorio. Scelta, sicuramente non adottata dalla nostra amministrazione comunale, in occasione delle due alluvioni di pochi anni fa. Per rendere concreto l’agire della nostra amministrazione sarà indispensabile riaggiornare il piano di emergenza. Per rendere efficaci le misure che adotteremo per la tutela ambientale ritengo necessario avviare percorsi di risparmio energetico. Per questa ragione riteniamo utile affrontare anche il tema delle comunità energetiche. Il Partito Democratico di Gavirate è per il fare e collaborare, senza trascendere a chiacchiere di salotto, come qualcuno preferisce fare ultimamente».

La serata affronterà il tema delle comunità energetiche e le soluzioni che offrono.