A Luino il corso che forma i tecnici di “Automazione e robotica” per l’Industria 4.0

È stata presentata ieri sera, a palazzo Verbania a Luino, la nuova edizione del “Corso in Automazione e Robotica” della Fondazione ITS INCOM, promosso e organizzato in collaborazione con alcune importanti aziende del territorio.

Rispondere alle esigenze di figure specializzate, avanzate da alcune delle imprese più innovative del territorio del Luinese e offrire agli studenti la possibilità di formarsi attraverso un percorso che permetta da subito l’ingresso in azienda, sono gli obiettivi alla base del percorso formativo post diploma, avviato lo scorso anno e dedicato ai giovani dai 18 ai 24 anni. All’incontro di presentazione sono intervenuti il sindaco, Enrico Bianchi, la direttrice di ITS INCOM, Rosaria Ramponi, i rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto e alcuni studenti che stanno concludendo il percorso e hanno condiviso la propria esperienza.

«Il Corso in Automazione e Robotica, della durata di un anno, è progettato per rispondere alle esigenze delle imprese di un territorio che quotidianamente si confronta con le dinamiche dell’area di confine, tra cui, purtroppo, anche la fuga delle professionalità qualificate verso la vicina Svizzera – ha spiegato Ramponi – È proprio dal confronto con le stesse im- prese, che la Fondazione ITS INCOM, ha costruito un programma che alterna forma- zione in aula ad esperienze sul campo, al fine di formare le figure professionali richieste ma anche offrire ai più giovani una possibilità concreta di trasformare le proprie passioni e il proprio percorso di studi in un lavoro. Nello stile orientato al fare che contraddistingue ITS INCOM, sono previste 400 ore di formazione in aula e 600 in azienda».

Da sottolineare infine, che i giovani ammessi saranno assunti da subito in apprendistato formativo. Il corso offre la possibilità di diventare tecnici specializzati nell’ambito della programmazione PLC, HMI e Integrazione sviluppo SW lato robot.

Le imprese che aderiscono operano infatti nel settore dell’innovazione tecnologica per l’industria 4.0: Autolab srl, Fogliani, Delsa srl, Ghiringhelli spa, Monteferro spa e SPM spa.

Tutte le informazioni sul percorso qui:

https://itsincom.it/corsi/corso-automazione-robotica/