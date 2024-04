A spasso col coltello “a farfalla“, denunciato dai carabinieri di Verbania

Ubriachi al volante, droga, e armi pericolose tenute in tasca come niente fosse. I carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno, come di consueto, intensificato i controlli nel fine settimana su tutto il territorio della provincia, allo scopo di prevenire e contrastare i reati in genere e l’abuso di sostanze in particolare, connesso con i rischi per la circolazione stradale, specie negli orari serali/notturni. Il bilancio dei controlli è di cinque persone denunciate in stato di libertà e due sanzionate amministrativamente.

In particolare tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza tra Verbania, Ornavasso e Domodossola. Tutti oltre il doppio del consentito i valori di alcol nel sangue registrati. Mentre un altro soggetto è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Lo stesso, fermato a Gravellona e manifestando i sintomi di assunzione da stupefacenti, a richiesta dei militari si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del caso. Per tutti, oltre alla denuncia penale, è scattato il ritiro della patente di guida.

Un quinto soggetto poi, controllato in orario serale fuori da un locale di Gravellona, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla avente una lunghezza di 23 centimetri. L’arma è stata sequestrata mentre il possessore è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere. Infine un altro automobilista è stato sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebrezza alcolica, avendo fatto registrare al controllo un valore sotto la soglia per la denuncia penale. Resta comunque pesante la sanzione amministrativa oltre al ritiro della patente di guida. Un giovane poi, controllato a piedi in Pallanzeno, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale e, pertanto, segnalato all’Autorità amministrativa quale assuntore.