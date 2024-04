A tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi Nicolò Martinenghi ospite a Radio Deejay

A tre mesi dall’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi, il nuotatore di Azzate Nicolò Martinenghi è stato ospite domenica 28 aprile della trasmissione “Deejay Training Center” su Radio Deejay condotta da Linus, Elena Casiraghi e Alessandra Patitutcci.

Martinenghi, 24 anni, ha raccontato l’ansia della vigilia, la preparazione in vasca a Busto Arsizio, le scaramanzie, la giornata tipo di un atleta come lui, rispondendo alle domande di Linus e degli ascoltatori.

Basket, tennis, golf, l’odore del cloro che rimane sulla pelle, la sua passione per il cibo e per la musica: una bella chiacchierata con “Tete”, uno dei nuotatori di punta del team italiano in vista della spedizione olimpica.

Nel suo palmarès 19 titoli italiani individuali (e 1 in staffetta) vinti, è campione europeo nei 50 e nei 100m rana in vasca lunga a Roma 2022 e campione del mondo nei 100m rana in vasca lunga a Budapest 2022.

Alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 ha vinto due medaglie di bronzo nei 100m rana e nella staffetta 4x100m misti.