A9 Lainate-Como-Chiasso: chiuso per una notte il tratto Lomazzo nord – Saronno

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate.

Gli svincoli di Lomazzo nord e di Turate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e chiusa anche l’entrata di Lomazzo sud verso Lainate.

Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento dalla A36 Pedemontana Lombarda sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione di Lainate, per chi proviene da Cassano Magnago e da Lentate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto Lomazzo nord-Saronno, per chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Varese e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda attraverso lo svincolo di Mozzate; per chi è diretto verso Lainate/Milano, in considerazione della contestuale chiusura, sulla A8 Milano-Varese, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 e Lainate Arese, verso Milano, si sconsiglia il rientro in A8 a Saronno. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, seguire le indicazioni per Milano, lungo la SP233 della Varesina ed entrare sulla A52 Tangenziale nord a Baranzate in direzione di Rho, fino a raggiungere la A8, dove entrare in direzione di Milano attraverso il nodo Fiera Milano;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e di Turate, verso Chiasso: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, Turate e di Lomazzo sud, verso Milano, seguire l’itinerario alternativo relativo alla chiusura del tratto sopra descritto;

per la chiusura del ramo di allacciamento dalla A36 sulla A9, per chi proviene da Cassano Magnano, uscire sulla A36 Pedemontana Lombarda attraverso lo svincolo di Mozzate, al km 9+300 e seguire le indicazioni per Milano lungo la SP233 Varesina ed entrare sulla A52 Tangenziale nord a Baranzate in direzione di Rho, fino a raggiungere la A8, dove entrare in direzione Milano attraverso il nodo Fiera Milano;

per la chiusura del ramo di allacciamento dalla A36 sulla A9, per chi proviene da Lentate, uscire sulla A36 Pedemontana Lombarda attraverso lo svincolo di Lazzate, al km 18+950 e seguire le indicazioni per Milano lungo la viabilità ordinaria: SP31 bis, SP527, SP233 Varesina ed entrare sulla A52 Tangenziale nord a Baranzate in direzione di Rho, fino a raggiungere la A8, dove entrare in direzione di Milano attraverso il nodo Fiera.