Piante crollate e pericolanti: al Campo dei Fiori chiusa la strada per l’Osservatorio

La Polizia Locale di Varese ha annunciato la chiusura temporanea e precauzionale della strada che porta all’Osservatorio del Campo dei Fiori, su richiesta dei Vigili del Fuoco.

La misura è stata adottata a causa del pericolo rappresentato dalle piante che sono cadute sulla strada e altre di grosso fusto che appaiono pericolanti e dunque dovranno essere rimosse nei prossimi giorni dopo una valutazione tecnica.

Sul posto nella giornata di Pasquetta la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Varese che hanno collaborato per la messa in sicurezza e per adottare le necessarie restrizioni all’accesso.

Il divieto di accesso riguarda i veicoli, in entrambi i sensi di marcia, ma anche moto, biciclette e pedoni. La Polizia locale invita a rispettare la segnaletica e le indicazioni delle autorità. Aggiornamenti sulla situazione saranno forniti attraverso i canali ufficiali del Comune di Varese.

Per ulteriori informazioni o per segnalazioni, è possibile contattare la Polizia locale al numero 0332 809111 o via email all’indirizzo polizia.locale@comune.varese.it.

(immagine di repertorio)