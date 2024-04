“Anni difficili, ma progetti realizzati”, il bilancio del sindaco di Varano Borghi

Con le elezioni amministrative ormai prossime, il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi si è rivolto ai suoi concittadini con una lettera per fare il punto su quanto svolto dalla sua amministrazione durante l’ultimo mandato.

«Mi sono comportato – scrive il primo cittadino – come un buon padre di famiglia farebbe con i suoi figli. Gli ultimi cinque anni sono stati un periodo difficile soprattutto a causa della pandemia, che ha aggravato i problemi esistenti e ne ha creati di nuovi. Abbiamo comunque realizzato i progetti promessi nel nostro programma elettorale. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia e sostenuto».

Il bilancio di fine mandato

L’amministrazione di Varano Borghi negli ultimi cinque anni ha realizzato interventi per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro: costi coperti senza contrarre mutui. Contemporaneamente, sono stati chiusi quattro mutui importanti, uno dei quali in anticipo rispetto alle previsioni.

In particolare, durante il mandato l’amministrazione ha aumentato i fondi a disposizione per il sociale da destinare alle situazioni di fragilità, passando da 80.000 euro nel 2018 a 340.000 euro nel 2023. È stato aperto lo sportello di cittadinanza per le famiglie con redditi bassi, potenziato lo sportello per il lavoro e avviato un servizio di supporto pedagogico per agevolare relazioni tra genitori e figli. Inoltre, il Comune ha acquistato due nuovi veicoli a disposizione per la Protezione civile e gli spostamenti per le persone che ne hanno necessità.

Per quanto riguarda la sicurezza, «Sono in fase di realizzazione – spiega Volpi – l’illuminazione pubblica in via Brabbia e la sostituzione di tutte le luci più datate con nuove lampade a led. Abbiamo poi installato nuove videocamere di sorveglianza».

Tanti gli interventi nelle scuole. Sono stati infatti realizzati degli armadietti per tutti gli studenti; alla scuola elementare si è installato un ascensore e rifatta la copertura del tetto; mentre alle scuole medie sono stati ristrutturati i campi sportivi (con l’aggiunta di un nuovo campo da beach volley), si è messo a norma l’impianto antincendio ed è stata sostituita la recinzione.

Realizzati diversi progetti anche per i giovani: con la sperimentazione di nuovi servizi dedicati agli studenti con bisogni specifici (difficoltà cognitive, problemi nella gestione della rabbia, Adhd), ma anche di attività volte a intercettare e prevenire i comportamenti rischiosi in età pre-adolescenziale e adolescenziale.

In ambito urbanistico, «Abbiamo aumentato – spiega il sindaco – i parcheggi al campo sportivo comunale e realizzato un marciapiede per proteggere i pedoni. Abbiamo inoltre migliorato gli edifici comunali, con interventi di ristrutturazione, ma anche attraverso l’introduzione di nuove tecnologie per favorire la transizione digitale. Abbiamo svolto diverse opere di ristrutturazione anche al teatro comunale e al cimitero».

Per il futuro, l’amministrazione uscente ha inoltre preparato due studi di fattibilità. Il primo per la realizzazione di una nuova palestra alla scuola elementare, che possa essere utilizzata dagli studenti, ma anche diventare un centro di aggregazione giovanile. Il secondo per il potenziamento dei servizi nelle strutture sportive nell’area “ex-colonia” in via De Gasperi.